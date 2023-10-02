Про храм в Піщаному та погрози священникам: у Кременчуцькій єпархії УПЦ (МП) відповіли на питання

Сьогодні, 13:14 Переглядів: 634 Коментарів: 1

Кременчуцька єпархія УПЦ (МП) прокоментувала ТЪ ситуацію навколо Свято-Успенського собору в Піщаному та звинувачення щодо погроз та утиску священників, які бажають перейти до ПЦУ

На своєму сайті Кременчуцька єпархія розповіла, що Свято – Успенська релігійна громада у Піщаному на чолі з настоятелем Анатолієм Москаленком залишаються під керівництвом УПЦ. Перехід до ПЦУ вони вважають незаконним.

Завідувач канцелярії єпархії, отець Павло розповів Телеграфу, що на початку вересня до храму в Піщаному увірвались чоловіки спортивної статури, які зірвали богослужіння та провели зібрання.

За словами отця, на мітингу не було представників громади храму, а отже і підписи, які тоді збирали, вважаються незаконними. Таке рішення мають приймати ті громадяни, які живуть в Піщанській громаді та є парафіянами Свято-Успенського собору.

У єпархії заявили, що мітингарі — це привезені молодики, які є жителями інших сіл та являються співробітниками одного із підприємств у Кіровоградській області. Отець Павло додав, що витяг з ЄДР також не має законної сили, адже під час судових справ будь-які зміни вноситись не можуть. Єпархія подала в суд на громадян, які брали участь у мітингу на початку вересня. Священнослужителі зробили це майже одразу.

У Кременчуцькій єпархії УПЦ (МП) відповіли і на звинувачення, які лунали у їх бік. Мова йде про погрози та утиск священників, які бажають або вже перейшли до Православної церкви України. Зокрема, зазначали, що у цьому участь брав безпосередньо митрополит Кременчуцький і Лубенський Миколай.

Так, отець Павло розповів, що подібне від служителів УПЦ (МП) не лунало і жодних фактів залякування або утиску не було. Він додав, що священників, які бажають перейти до ПЦУ, насильно ніхто не триматиме — «ми живимо у вільній країні», прокоментував о. Павло.

Нагадаємо, 3 вересня у Свято-Успенському соборі в Піщаному відбувся масовий мітинг. Люди з плакатами вимагали перехід релігійної установи від УПЦ МП до ПЦУ, а також збирали підписи щодо цього.

Тема стосовно належності піщанського собору до УПЦ МП обговорюється не в перше. На одній з сесій Піщанської ТГ провалили голосування щодо заборони діяльності церков московського патріархату. Це обурило жителів Піщаного. У вересні минулого року мала відбутись мирна акція, проте на заваді стали правоохоронці, які зазначили що у воєнний стан заборонені масові зібрання без згоди влади.

Настоятель храму Анатолій Москаленко ще під час мітингу заявляв, що перехід храму від УПЦ до ПЦУ — недійсним. Деякі з представників релігійної громади зазначали, що вони ніколи не бачили мітингарів у соборі, а отже і голосувати протестувальники не мали права.

Нещодавно Свято-Успенський собор прийняли до складу ПЦУ, як ставропігійну громаду. Він напряму підпорядковується митрополиту Епіфанію.

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