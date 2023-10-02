Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори

1 жовтня 2023 року в селі Піщане, у храмі Успіння Пресвятої Богородиці відбулося зібрання справжніх прихожан, які голосуванням вирішили нікуди не переходити та залишитись у складі Української Православної Церкви.

Свято-Успенська релігійна громада, а це жителі територіальної громади села Піщане — прихожани, які регулярно відвідують служби, сповідуються та причащаються, після богослужіння провели законні збори. Настоятель Храму о. Анатолій зачитав зібранню Протокол зборів організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ села Піщане. Була обрана лічильна комісія у складі трьох постійних прихожанок Храму. Головою зборів одноголосно було обрано протиерея Храму Москаленка Анатолія Єфимовича. Надалі, за процедурою, був обраний секретар зборів та затверджений порядок денний.

До порядку денного увійшли три питання:

1. Засудження зборів, які відбулися 3 вересня 2023 року в Храмі Успіння Пресвятої Богородиці на яких сталося незаконне переведення Парафії до складу іншої конфесії.

2. Обговорення Питання визначення канонічної незалежності парафіян релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному.

3. Обговорення питання захисту інтересів парафіян релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному.





1. Під час обговорення першого питання до зібрання звернувся настоятель Храму Успіння Пресвятої Богородиці о.Анатолій, який нагадав прихожанам про незаконні події, які відбулися 3 вересня 2023 року, а саме: під час Божественної літургії у храм увірвалися близько 100 осіб спортивної статури, які зірвали богослужіння та провели свої так названі збори, намагаючись вчинити рейдерський захват нашого Храму. При чому, ніхто з них молитов не знав, молитися з нами ні Богові, ні за наше ЗСУ в церкві теж не захотів.

Сьогодні, під час обговорення питань, парафіяни цікавилися, а хто ж без їхнього відома перевів Храм? Прихожани Храму наголосили на тому, що участі в цьому зібрані та голосуванні вони не брали, більше того на зібрані не було жителів територіальної громади села Піщане, а привезені молодики є жителями інших сіл.

Зібрання одноголосно ухвалило визнати незаконними збори, які відбулися 3 вересня 2023 року в Храмі Успіння Пресвятої Богородиці та незаконним голосування за перехід релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному під іншу конфесію.

2. Голова зборів о. Анатолій звернувся до громади щодо ситуації, яка склалася в церковному житті України у зв’язку з прийняттям рішення про надання томосу та автокефалії православній церкві України та прийняття рішення щодо можливої участі у вказаних процесах релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ.

Ухвалили підтримати єпископат, духовенство та мирян УПЦ, які залишаються вірними УПЦ та її предстоятелю Блаженнішому Митрополиту Київському і всея України Онуфрію. Незалежно від рішень, які були проголосовані в так званому об’єднавчому соборі, який відбувся 15.12.2018 року, залишитись вірними та у складі УПЦ в єдності та підпорядкуванні його предстоятелю Блаженнішому Митрополиту Київському і всея України Онуфрію.

3. Також було прийнято рішення звернутися до правоохоронних органів, до суду та інших юридичних організацій задля захисту інтересів парафії релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному.

«Наразі ми боремося, всіма законними діями, щоб зберегти церкву від переведення до так називаємої ПЦУ», — зазначив о.Анатолій.

Парафіяни засудили рейдерський захват та підтримали релігійну громаду, яка залишається у тому ж складі, який був і є на сьогодні.

Зібрання одноголосно проголосувало за звернення до суду й захист інтересів парафії.

Протокол був підписаний парафіянами релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ.

Запросили виступити й мене, як прихожанина Храму. Привітавши парафіян зі святою неділею, я висловив турботу щодо ситуації, яка склалася.

Років 15 тому прийшов до мене о.Анатолій і благав мене, щоб я розпочав будівництво для його парафіян, яких він нарахував 70 чи 100 осіб. Ми довго сперечалися, чи потрібно мені займатися будівництвом цього Храму, адже я не житель Піщаного, а виріс на Петрівці. У підсумку – я зібрав своїх друзів (нас було 5-6 чоловік) і ми збудували цей Храм саме для парафіян Піщанської громади. Парафіяни це ті, хто приходить кожної неділі на службу, сповідається та причащається.

Прихильники ПЦУ нехай збудують собі церкву і ХОДЯТЬ до неї славити Бога. Але вони поставили підпис за неї й говорять що їм наша церква не подобається, а вона може не подобатися тільки тим, хто сюди ні разу не приходив, не знає жодної молитви, не розуміє що тут відбувається, що тут моляться староцерковною мовою, якою молився наш великий князь Київський Володимир, ще 1000 років тому, коли не було ще на карті тієї країни яку зараз називають агресором.

Багато хто мені зараз приписує що я колаборант, що я засланий козачок, що всі ми, прихожани УПЦ, є другосортними українцями, що ми всі колаборанти. Я хочу сказати, що це не так. Ми всі щирі українці, ми любимо нашу рідну неньку Україну, ми молимося за неї кожного дня, кожну неділю.

І тих, хто приходив 3 вересня сюди я й о. Анатолій закликали зайти й помолитися за наші ЗСУ. Ніхто з них не зайшов. У мене питання до правоохоронних органів — хто вони ті люди, чому вони не моляться за наше ЗСУ? Можливо вони і є ті самі колаборанти, які роздирають нашу Україну з середини, які не допомагають армії. Хтось заплатив їм гроші, витративши їх на проїзд цих молодиків сюди, замість того, щоб витратити кошти на допомогу нашим воїнам.

Закликаю всіх жителів Піщаного не піддаватися на провокації, а зайти в Храм не тільки на Пасху та Вербну неділю, а приходити кожної неділі молитися. Тоді ви будете розуміти, що відбувається у вашому храмі. Чи є тут якісь моZкалі, чи є тут якісь колаборанти. І тоді ви зрозумієте, що у вас справжній священник, який любить Україну, який молиться за неї, що тут у вас справжні щирі українці, які люблять нашу Україну і моляться за нашу Перемогу.

Ось чим відрізняються законні збори від рейдерського захвату, який відбувався 3 вересня. Перегляньте відео фіксацію зборів справжніх парафіян, ви побачите людей з відкритими обличчями (без чорних окулярів), ви почуєте прізвища, які відкрито лунають. Бо все чесно й прихожанам нічого боятися й нічого стидатися.

В Україні йде масштабна хвиля захоплення храмів УПЦ прихильниками ПЦУ, всупереч волі справжньої громади. Але УПЦ нікуди не переходить, а їхні храми відбирають силою. Це всі повинні знати. Напрацьована одна й та ж технологія, яка включає й фейкові збори.

Під час війни це грає на руку ворогу, адже нацьковує українців на українців. А нам, як ніколи, потрібно бути об’єднаними.

Дії рейдерів по перереєстрації є незаконними. Протокол сьогоднішніх зборів парафіян релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному буде передано до місцевої влади, та до інших державних установ. Будуть тривати судові процеси й будь-які зміни під час судового процесу бути внесенні не можуть. Ні релігійна громада, ні настоятель храму нікого не уповноважували робити такі дії.

Релігійна організація Свято-Успенської релігійної громади УПЦ залишається вірною УПЦ і буде доказувати свою правоту всіма можливими способами у законному полі.