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Дорослих та дітей у Кременчуці запрошують на «ПРОстір можливостей»

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 161

 

Зареєструватися на захід можна до 5 жовтня

Кременчужан і гостей міста запрошують взяти участь в заході «ПРОстір можливостей». Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Долучитись можна всією родиною, адже дорослі зможуть отримати знання з домедичної допомоги, ментального здоровʼя, відкриття власного бізнесу та багато іншого. Діти в цей час візьмуть участь у майстер-класах, спортивних заходах та отримають безплатний аквагрим, косички, анімацію та подарунки.

Подія «ПРОстір можливостей» відбудеться 7 жовтня з 10.00 до 14.00 в центральній частині міста (точну локацію організатори додатково повідомлять зареєстрованим людям). Під час реєстрації можна обрати цікавий для вас тренінг/семінар та зручний час. Реєстрація до 5 жовтня за посиланням.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: захід можливості
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