Собор у Піщаному офіційно закріпили за ПЦУ: що зміниться

Свято-Успенський собор у Піщаному відтепер офіційно зареєстрований за Православною церквою України. Про це стало відомо з виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 27 вересня.
Нагадаємо, раніше собор у Піщаному прийняли до складу ПЦУ, як ставропігійну громаду. Він напряму підпорядковується митрополиту Епіфанію.
Керівником ставропігійної громади в Піщаному став кременчуцький активіст Геннадій Тертичний. У коментарі ТЪ начальник Кременчуцької районної адміністрації Дмитро Колотієвський розповів, що храм і земля належать громаді.
За словами Геннадія Тертичного, у соборі відбудуться кадрові зміни — замість настоятеля храму протоієрея Анатолія Москаленка буде інший священнослужитель.
Активіст розповів, що від представників Піщанської громади неодноразово лунали скарги у бік отця Анатолія. Зокрема, місцеві звинувачували священника у вимаганні грошей.
У соборі планують зробити гуманітарний штаб та облагородити територію.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» намагався поговорити з головою Піщанської ради Олександром Краплиною та представниками Кременчуцької єпархії УПЦ МП. Посадовець відповів журналістам, що влада немає права вручатись у церковні справи й зазначив, що собор діє в рамках чинного законодавства. Представники Кременчуцької єпархії на момент публікації матеріалу не надали жодних коментарів.
Читайте також:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.