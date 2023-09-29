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Собор у Піщаному офіційно закріпили за ПЦУ: що зміниться

Вчора, 21:00 Переглядів: 402

У соборі відбудуться кадрові зміни

Свято-Успенський собор у Піщаному відтепер офіційно зареєстрований за Православною церквою України. Про це стало відомо з виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 27 вересня.

Нагадаємо, раніше собор у Піщаному прийняли до складу ПЦУ, як ставропігійну громаду. Він напряму підпорядковується митрополиту Епіфанію.

Керівником ставропігійної громади в Піщаному став кременчуцький активіст Геннадій Тертичний. У коментарі ТЪ начальник Кременчуцької районної адміністрації Дмитро Колотієвський розповів, що храм і земля належать громаді.

За словами Геннадія Тертичного, у соборі відбудуться кадрові зміни — замість настоятеля храму протоієрея Анатолія Москаленка буде інший священнослужитель. 

Активіст розповів, що від представників Піщанської громади неодноразово лунали скарги у бік отця Анатолія. Зокрема, місцеві звинувачували священника у вимаганні грошей. 

У соборі планують зробити гуманітарний штаб та облагородити територію. 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» намагався поговорити з головою Піщанської ради Олександром Краплиною та представниками Кременчуцької єпархії УПЦ МП. Посадовець відповів журналістам, що влада немає права вручатись у церковні справи й зазначив, що собор діє в рамках чинного законодавства. Представники Кременчуцької єпархії на момент публікації матеріалу не надали жодних коментарів.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Свято-Успенский собор Піщане УПЦ МП ПЦУ
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