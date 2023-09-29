Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вчора, 22:00 Переглядів: 137

Вихідними, кременчужанам прогнозують теплу та сонячну погоду.

За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 30 вересня, вдень очікується +23...+25°C. Вранці небо у Кременчуці буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Вітер буде східного напрямку. Опадів не прогнозують.

Наступного дня, 1 жовтня, вдень стовпчики термометрів покажуть +23°C. Небо у Кременчуці буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами. Вітер буде західного напрямку. Опадів також не буде.