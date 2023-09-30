ХК «Кременчук» розпочне чемпіонат України грою проти киян

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 0

Гравці хокейного клубу «Кременчук» зіграють свій перший матч у рамках чемпіонату України проти київського «Тризуба». Матч запланований на 2 жовтня. Про це повідомили на Facebook-сторінці Федерації хокею України.

Матчі першого туру чемпіонату України з хокею 2023/2024 відбудуться з 30 вересня по 2 жовтня у Києві. «Кременчук» заявив на сезон 26 хокеїстів — це 4 воротарі, 9 захисників та 13 нападників.

Склад кременчуцької команди на сезон:

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