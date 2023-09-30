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Для лікарень Кременчука виділили майже 2 млн гривень

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 168

 

Куди підуть ці гроші, читайте далі

29 вересня для лікарень нашого міста на сесії Кременчуцької міської ради депутати виділили майже 2 млн гривень.

Щоб покращити умови доступу та перебування кременчужан в укритті, що знаходиться у Центрі ПМСД №1, проведуть поточний ремонт з вимощення запасних виходів з будівлі. На це виділили 189 999 гривень.

Через збільшення потоку пацієнтів в ендоскопічний кабінет Кременчуцької першої міської лікарні ім. Богаєвського потрібна автоматична мийка-дезінфектор для ендоскопів та медичного приладдя. Вона має одну з найбільших за обсягом дезінфекційних камер з широким спектром програмних установок та досконалою системою контрою. Очікувана вартість мийки становить 568 000 гривень. Також у стерилізаційному відділенні, що обслуговує стаціонари, клінічну та бактеріологічну лабораторії, поліклініку, потрібно замінити 2 стерилізатори. На це виділили 920 000 гривень. На цей час у відділенні працюють стерилізатори 1991 та 1992 років випуску, які відпрацювали свій ресурс і потребують заміни.

У зв’язку з встановленням автономного опалення в лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» виникла потреба у заміні старого вузла обліку теплової енергії на новий. Крім того, вузол обліку теплової енергії відсутній у приміщенні господарської будівлі. На заміну цих вузлів планують витратити 288 521 гривню.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: лікарні фінансування ЦПМСД № 1 лікарня Кременчуцька Перша міська лікарня
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