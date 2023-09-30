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Бйорнстад, Париж та невинність: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 101

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Фредрік Бакман «Ми проти вас»

Це продовження історії про мешканців Бйорнстада, розпочатої в книзі «Ведмеже місто». Події, що сталися у цьому містечку навесні, призвели до ще більшого загострення у відносинах між мешканцями Бйорнстада і Геда. Тепер це не лише спортивне протистояння – це бій за виживання, де переплелись політичні інтриги, непрості рішення та гострі вчинки, що мають «ефект метелика»…

Кетрін Райдер «Поцілунок у Парижі»

Напередодні Різдва Серена прилітає з Америки до Парижа, щоб разом із сестрою влаштувати сімейну мандрівку та створити особливий альбом зі світлинами тих місць, якими колись гуляли їхні батьки. Та всі її плани враз летять шкереберть, і вона лишається сам на сам із чванькуватим французом з фотокамерою, який страшенно її дратує.

Жан-Люк, який тільки-но пережив розрив з коханою, сідає за горе-фотопроєкт, бо ось-ось має здати його викладачеві. Та всім його планам не судилося збутися, і він залишається сам на сам з одержимою американкою з детальним списком справ у кишені, яка його страшенно дратує.

  
 

Андрій Кокотюха «Зцілення невинністю»

Це третя книга із циклу «Київська сищиця».

Любов затьмарює розум. У цьому переконується Анна Вольська, Дізнавшись про закоханість своєї помічниці Христі. Анна підозрює, що на недосвідчену дівчину полює цинічний світський спокусник. Однак незабаром залицяльник стає жертвою київських вампірів – так охрестив таємну спільноту репортер Гліб Коваленко. Але київська поліція чомусь гальмує розслідування цієї справи. Як слуги закону пов’язані з ритуалами тих, кого називають вампірами? І невже ці ритуали не злочин, а прогресивні для початку ХХ століття медичні практики? Ось про усе це і потрібно дізнатися Анні Вольські разом з друзями.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: kuzzy-lien.livejournal
Теги: книги бібліотека
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