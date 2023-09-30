Бйорнстад, Париж та невинність: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Кетрін Райдер «Поцілунок у Парижі»

Напередодні Різдва Серена прилітає з Америки до Парижа, щоб разом із сестрою влаштувати сімейну мандрівку та створити особливий альбом зі світлинами тих місць, якими колись гуляли їхні батьки. Та всі її плани враз летять шкереберть, і вона лишається сам на сам із чванькуватим французом з фотокамерою, який страшенно її дратує.

Жан-Люк, який тільки-но пережив розрив з коханою, сідає за горе-фотопроєкт, бо ось-ось має здати його викладачеві. Та всім його планам не судилося збутися, і він залишається сам на сам з одержимою американкою з детальним списком справ у кишені, яка його страшенно дратує.