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Надзвичайні новини

На Кременчуччині автівка злетіла в кювет: постраждав водій

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 312

 

Поліція встановлює обставини

30 вересня, близько 3.00, між селами Дмитрівка та Пришиб Кременчуцького району сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою інформацією слідства, Kia злетіла в кювет. Унаслідок ДТП травмувався отримав 25-річний чоловік. Його госпіталізували.

За цим фактом правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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