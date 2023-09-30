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Надзвичайні новини

Судитимуть «смотрящего» за Полтавою та його банду, які викрали людину

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 825

 

Від їх дій постраждали п'ятеро людей

Перед судом постануть члени банди, підозрювані у викраденні людини, шахрайстві та вимаганні майна з погрозою насильства. Їх лідеру, який має кримінальний статус «смотрящего» за Полтавою, додатково інкримінують встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, сьогодні 30 вересня.

Нагадаємо, спільники реалізували шахрайську схему, на якій незаконно «збагатилися» на близько півмільйона гривень. Втягнувши в оборудку місцевого підприємця, фігуранти змусили його щомісяця сплачувати їм 30 тисяч гривень. Інший полтавець, якого на автомобілі вивезли до лісу, віддав зловмисникам 75 тисяч гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від протиправних дій угруповання постраждали 5 людей, віком від 19-25 років. Також відомо, що за 1 350 000 гривень, отриманих злочинним шляхом, фігуранти придбали автомобіль.

2 червня суд задовольнив клопотання слідчих та взяв усіх фігурантів під варту без права внесення застави. Їм інкримінують ряд злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України: 

  • незаконне позбавлення волі людини з корисливих мотивів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань (ч. 2 ст. 146); 
  • вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189); 
  • заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190). 

Дії організатора злочинної групи додатково кваліфіковані за ч. 2 ст. 255-1 (Поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України».

Обвинувальний акт щодо організованої групи, погоджений з прокуратурою, скеровано до Київського районного суду Полтави.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: шахрайство вимагання погрози суд
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