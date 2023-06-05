Членів злочинної групи вимагачів та шахраїв на Полтавщині взяли під варту

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Зловмисники привласнили на шахрайській схемі з підставною особою півмільйона гривень

Учасників злочинного угруповання, причетних до шахрайської оборудки та вимагання з погрозами, суд узяв під варту без права внесення застави.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

Нагадаємо, на початку червня слідчі вручили підозри у вчиненні низки злочинів 4 фігурантам з кримінальним минулим на чолі зі «смотрящим» за містом Полтава. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Членів злочинного угруповання затримали працівники Слідчого управління обласної поліції спільно з оперативниками стратегічних розслідувань в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, із залученням батальйону поліції особливого призначення Головного управління поліції Полтавщини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники привласнили близько півмільйона гривень на шахрайській схемі з підставною особою, в яку втягнули місцевого підприємця. А потім висунули чоловіку вимогу щомісяця сплачувати їм 30 тисяч гривень.

Іншого потерпілого спільники на автомобілі вивезли до лісу, щоб силою змусити передати їм 75 тисяч гривень.