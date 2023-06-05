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Членів злочинної групи вимагачів та шахраїв на Полтавщині взяли під варту

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 116

 

Зловмисники привласнили на шахрайській схемі з підставною особою півмільйона гривень

Учасників злочинного угруповання, причетних до шахрайської оборудки та вимагання з погрозами, суд узяв під варту без права внесення застави.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

Нагадаємо, на початку червня слідчі вручили підозри у вчиненні низки злочинів 4 фігурантам з кримінальним минулим на чолі зі «смотрящим» за містом Полтава. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Членів злочинного угруповання затримали працівники Слідчого управління обласної поліції спільно з оперативниками стратегічних розслідувань в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, із залученням батальйону поліції особливого призначення Головного управління поліції Полтавщини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники привласнили близько півмільйона гривень на шахрайській схемі з підставною особою, в яку втягнули місцевого підприємця. А потім висунули чоловіку вимогу щомісяця сплачувати їм 30 тисяч гривень.

Іншого потерпілого спільники на автомобілі вивезли до лісу, щоб силою змусити передати їм 75 тисяч гривень.

Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Окрім того, дії лідера злочинної групи додатково кваліфіковані за ч. 2 ст. 255-1 (Поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Усім чотирьом обрано запобіжні заходи тримання під вартою без права внесення застави. Тривають слідчі дії, зазначив Євген Рогачов. 
На Полтавщині група злочинців тероризувала платоспроможних людей
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини шахрайство вимагання
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