У КРВА розповіли, як громади району облаштовують укриття у навчальних закладах

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Найкраще готуються до навчального року громади Горішніх Плавнів, Градизька, Оболоні та Пришиба. Як сьогодні, 5 червня, під час ранкового брифінгу повідомив начальник РВА Олег Лєднік, у навчальних закладах цих громад укриття у школах та садочках облаштовані на 90-100%.

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— У Горішніх Плавнях облаштовані укриття у 100% навчальних закладів, у Градизьку 90% (20 закладів освіти з 19), Оболонська та Пришибська Громади — 100%, — каже Олег Лєднік. — Гірше готуються громади Кременчука, Семенівки, Кам’яних Потоків.

За словами начальника КРВА, у Кременчуцькій громаді з 81 навчального закладу готові або розпочалися роботи у 19, у Піщанській громаді розпочалися роботи або запроєктовані — у 3, у Семенівській — у 10 з 26.

Він також зазначив, що керівникам навчальних закладів та органів місцевого самоврядування поставлена задача — надати інформацію щодо замовлених проєктів на облаштування укриттів до 15 червня.

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*На фото — укриття в одній зі шкіл Горішніх Плавнів, літо 2022 року