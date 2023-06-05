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У КРВА розповіли, як громади району облаштовують укриття у навчальних закладах

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 207

Найкраще підготовлені громади Горішніх Плавнів, Градизька та Пришиба та Оболоні

Найкраще готуються до навчального року громади Горішніх Плавнів, Градизька, Оболоні та Пришиба. Як сьогодні, 5 червня, під час ранкового брифінгу повідомив начальник РВА Олег Лєднік, у навчальних закладах цих громад укриття у школах та садочках облаштовані на 90-100%. 

У Горішніх Плавнях 100% учнів можуть навчатись офлайн, дошкільним навчанням охоплені усі діти 

У Горішніх Плавнях облаштовані укриття у 100% навчальних закладів, у Градизьку 90% (20 закладів освіти з 19), Оболонська та Пришибська Громади 100%, каже Олег Лєднік. Гірше готуються громади Кременчука, Семенівки, Кам’яних Потоків.

За словами начальника КРВА, у Кременчуцькій громаді з 81 навчального закладу готові або розпочалися роботи у 19, у Піщанській громаді розпочалися роботи або запроєктовані у 3, у Семенівській у 10 з 26.

Він також зазначив, що керівникам навчальних закладів та органів місцевого самоврядування поставлена задача надати інформацію щодо замовлених проєктів на облаштування укриттів  до 15 червня.

«ТелеграфЪ» побачив, як просувається облаштування укриттів у школах Кременчука

*На фото укриття в одній зі шкіл Горішніх Плавнів, літо 2022 року

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: Кременчуцький район укриття Олег Лєднік ремонт
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