У Горішніх Плавнях 100% учнів можуть навчатись офлайн, дошкільним навчанням охоплені усі діти

16 серпня кременчуцьким журналістам показали, як у Горішніх Плавнях готуються до нового навчального року. Відвідали загальноосвітню школу №6 (це одна з семи шкіл Горішньоплавнівської громади).
Тут тривають роботи з облаштування укриття: ремонтують проводку, облаштовують вентиляцію, санвузол. Вже підготовлені меблі, проведений інтернет, є опалення.
- Нашій школі - 40 років, раніше тут був тир. Ми запросили експерта, який нам вказав, які роботи треба зробити для облаштування укриття, - розповідає директорка школи Лілія Федоренко. - У школі навчається 1112 людей, сховище розраховане лише на половину учнів. Тому очне навчання буде організовано у дві зміни.
Роботи з облаштування укриття профінансовані з міського бюджету - це 400 тисяч гривень. На облаштування укриттів у всіх школах та дитсадках з бюджету виділено 3 млн гривень.
Освітяни кажуть: можливо, не всі діти одразу вийдуть на навчання, але потім ми покажемо їм умови, в яких перебуватимуть діти, бо вони безпечні, і впевнена, до шкіл прийде максимальна кількість учнів.
Зазначимо, що у школі №6 навчаються діти з особливими потребами - це 123 дитини у 13 класах. Більшість цих дітей не мають змоги навчатись онлайн, їм потрібен постійний контакт із психологами та педагогами.
Нагадаємо, влада Кременчука запропонувала сім шкіл, у яких можуть розпочати навчання офлайн. Це ліцей № 4, Малокохнівська гімназія №14, школи № 23,27, 29, ліцей № 30, а також Потоківська гімназія. Однак для того, щоб їх відкрили, треба влаштувати найпростіші укриття. Від початку війни міська нашого міста не публікує ані проектів рішень, ані рішень виконкому та міської ради. Тому чи виділялись кошти на облаштування укриттів у школах та садочках та чи має такі наміри мерія, кременчужани дізнатись не можуть.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер