Хто зможе отримати грошову допомогу за поранення чи загибель через військову агресію росії

Сьогодні, 16 серпня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану пораненням або загибеллю через військову агресію рф проти України
Дотепер на одноразову грошову допомогу від держави та інші гарантії у разі загибелі, поранення чи отримання інвалідності могли розраховувати лише військовослужбовці та члени їх сімей.
Сьогодні, 16 серпня, Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №7353, у якому передбачена виплата одноразової грошової допомоги деяким категоріям цивільних осіб за шкоду життю та здоров’ю, завдану спричиненими військовою агресією проти України пораненням або загибеллю.
Хто саме може розраховувати на таку виплату після ухваленння цього законопроєкту в цілому зрозуміло із його повної назви: «Про виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану спричиненими військовою агресією проти України пораненням або загибеллю під час проходження публічної служби, виконання обов’язків на об’єктах критичної інфраструктури та здійснення професійної журналістської діяльності».
Важливий нюанс – зазначені категорії цивільних осіб підпадають під дію цього закону лише у разі загибелі чи отримання поранення під час виконання своїх службових обов’язків у період дії воєнного стану.
Розробники нового закону зазначають, що незважаючи на небезпеку, особливо на територіях, наближених до зони бойових дій, усі ці цивільні особи виконують свої посадові обов’язки.
Далі у ній згадується трагічні випадки, що сталися на Миколаївщині, де окупанти влучили в будівлю ОДА, внаслідок чого загинуло 38 держслужбовців, та Харківщині, де в адмінбудівлі ОДА при виконанні службових обов’язків загинуло 29 держслужбовців. На час підготовки законопроєкту (кінець квітня 2022 р.) під час виконання своїх службових обов’язків загинуло 9 працівників закладів охорони здоров’я, а 44 медика отримали поранення.
При цьому в законодавстві України досі відсутні будь-які гарантії щодо захисту публічних службовців та працівників об’єктів критичної інфраструктури і членів їх родин у разі загибелі (смерті) годувальника або отримання ним поранення під час виконання службових обов’язків у період війни.
Для військовослужбовців такі гарантії нормативно визначено низкою законів та постанов уряду, зокрема постановою Кабміну від 28.02.2022 року №168, якою установлена, що сім’ям загиблих військовослужбовців та правоохоронців, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 15 млн грн.
Новим законопроєктом передбачається визначити розміри одноразової грошової допомоги особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівникам об’єктів критичної інфраструктури, журналістам або членам їх родин:
І групи інвалідності - 800 тис грн;
ІІ групи інвалідності - 500 тис грн;
ІІІ групи інвалідності - 200 тис грн.
У законопроєкті визначено обставини та випадки за яких можлива виплата одноразової допомоги з державного бюджету з подальшим відшкодуванням з держави-агресора відповідно до міжнародного права. Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги за цим законопроєктом має визначити Кабінет Міністрів України.
Важлива норма - застосування норм цього закону передбачене з дня оголошення воєнного стану, а саме - з 24 лютого 2022 року. Тобто зазначені виплати зможуть отримати поранені та родини загиблих осіб, що зазначені у законі, починаючи з цієї дати. Щоправда, лише після ухвалення законопроєкту в цілому.
Нагадаємо, що у Кременчуці під час ракетного обстрілу російською армією на Великдень, 24 квітня, загинув працівник Кременчуцької ТЕЦ Антон Антоненко, який перебував на чергуванні.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер