Хто зможе отримати грошову допомогу за поранення чи загибель через військову агресію росії

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 204

Сьогодні, 16 серпня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану пораненням або загибеллю через військову агресію рф проти України

Дотепер на одноразову грошову допомогу від держави та інші гарантії у разі загибелі, поранення чи отримання інвалідності могли розраховувати лише військовослужбовці та члени їх сімей.

Сьогодні, 16 серпня, Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №7353, у якому передбачена виплата одноразової грошової допомоги деяким категоріям цивільних осіб за шкоду життю та здоров’ю, завдану спричиненими військовою агресією проти України пораненням або загибеллю.

Хто саме може розраховувати на таку виплату після ухваленння цього законопроєкту в цілому зрозуміло із його повної назви: «Про виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану спричиненими військовою агресією проти України пораненням або загибеллю під час проходження публічної служби, виконання обов’язків на об’єктах критичної інфраструктури та здійснення професійної журналістської діяльності».

Важливий нюанс – зазначені категорії цивільних осіб підпадають під дію цього закону лише у разі загибелі чи отримання поранення під час виконання своїх службових обов’язків у період дії воєнного стану.

- Після початку повномаштабної війни рф проти України не лише військові, правоохоронці, прикордонники, рятувальники, а і сотні тисяч держслужбовців, комунальників, енергетиків, медиків, водіїв, залізничників, журналістів ризикуючи своїм життям і здоров’ям забезпечують функціонування державних інституцій - безперебійну професійну роботу органів державної влади та місцевого самоврядування, об’єктів критичної інфраструктури, а також висвітлення усіх жахів війни у ЗМІ та донесення інформації про звірства загарбників до світової спільноти, - так обґрунтовується необхідність прийняття законопроєкту у Пояснювальній записці до нього.

Розробники нового закону зазначають, що незважаючи на небезпеку, особливо на територіях, наближених до зони бойових дій, усі ці цивільні особи виконують свої посадові обов’язки.

- Підступні ракетні удари армії рф по Миколаївській та Харківській ОДА, обстріли державних установ, лікарень, будівель органів місцевого самоврядування, залізничних вузлів, інших об’єктів критичної інфраструктури, звірства до представників української влади на окупованих територіях - усі ці злочини призвели до загибелі та каліцтва цивільних героїв цієї війни, про яких держава зобов’язана подбати і віддячити їм, - йдеться у Пояснювальній записці до законопроєкту.

Далі у ній згадується трагічні випадки, що сталися на Миколаївщині, де окупанти влучили в будівлю ОДА, внаслідок чого загинуло 38 держслужбовців, та Харківщині, де в адмінбудівлі ОДА при виконанні службових обов’язків загинуло 29 держслужбовців. На час підготовки законопроєкту (кінець квітня 2022 р.) під час виконання своїх службових обов’язків загинуло 9 працівників закладів охорони здоров’я, а 44 медика отримали поранення.

При цьому в законодавстві України досі відсутні будь-які гарантії щодо захисту публічних службовців та працівників об’єктів критичної інфраструктури і членів їх родин у разі загибелі (смерті) годувальника або отримання ним поранення під час виконання службових обов’язків у період війни.

Для військовослужбовців такі гарантії нормативно визначено низкою законів та постанов уряду, зокрема постановою Кабміну від 28.02.2022 року №168, якою установлена, що сім’ям загиблих військовослужбовців та правоохоронців, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 15 млн грн.

Новим законопроєктом передбачається визначити розміри одноразової грошової допомоги особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівникам об’єктів критичної інфраструктури, журналістам або членам їх родин:

у разі загибелі (смерті), що настала внаслідок поранення (контузії, травми) - 1 млн грн;

у разі встановлення групи інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми) у розмірах:

І групи інвалідності - 800 тис грн;

ІІ групи інвалідності - 500 тис грн;

ІІІ групи інвалідності - 200 тис грн.

у разі втрати працездатності без встановлення інвалідності – у розмірі 100 тис грн

У законопроєкті визначено обставини та випадки за яких можлива виплата одноразової допомоги з державного бюджету з подальшим відшкодуванням з держави-агресора відповідно до міжнародного права. Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги за цим законопроєктом має визначити Кабінет Міністрів України.

Важлива норма - застосування норм цього закону передбачене з дня оголошення воєнного стану, а саме - з 24 лютого 2022 року. Тобто зазначені виплати зможуть отримати поранені та родини загиблих осіб, що зазначені у законі, починаючи з цієї дати. Щоправда, лише після ухвалення законопроєкту в цілому.

Нагадаємо, що у Кременчуці під час ракетного обстрілу російською армією на Великдень, 24 квітня, загинув працівник Кременчуцької ТЕЦ Антон Антоненко, який перебував на чергуванні.