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Надзвичайні новини

У Світловодську ліквідували потужну нарколабораторію

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 352

 

У ході проведених обшуків за місцем розташування нарколабораторії, в місцях проживання фігурантів та в їх транспортних засобах оперативники виявили та вилучили блзько 2 кг психотропних речовин

Раніше судимі мешканці Світловодська займалися виготовленням та збутом наркотичних засобів близько двох років, а крім того мали 7 гранат із запалами до них та 3 тротилові шашки. За місцем розташування лабораторії більше 8 тисяч доз метамфетаміну та 1,2 кг канабісу, лабораторне обладнання, фасувальні пакети та колби, електронні ваги, оргтехніку, мобільні телефони, банківські картки.

У результаті спільних скоординованих дій правоохоронних органів Кіровоградщини вдалося припинити протиправну діяльність групи осіб, які організували у Світловодську нарколабораторію по виготовленню та збуту психотропної речовини "метамфетамін" в особливо великих розмірах. Про це повідомляють Служба безпеки України в Кіровоградській області та Кіровоградська обласна прокуратура.

У ході проведених обшуків за місцем розташування нарколабораторії, в місцях проживання фігурантів та в їх транспортних засобах оперативники виявили та вилучили:

  • близько 2 кг психотропної речовини "метамфетамін" та 1,2 кілограми канабісу на загальну суму близько 4,5 млн грн;
  • лабораторне обладнання, фасувальні пакети та колби, електронні ваги, оргтехніку, мобільні телефони, банківські картки;
  • 13 пакетів метамфетаміну, загальною вагою 1 кг 900 гр;
  • більше 900 пігулок пситропного препарату, забороненого до немедичного вживання;
  • хімічні сполуки для виговлення психотропів, розчинник у кількість 89-ти літрів.

Зловмисників затримано, їм повідомлені підозри за ч. 2 ст. 307 КК України та обрані запобіжні заходи. Триває розслідування за ст. ст. 263, 311, 313, та ч. 3 ст. 307 КК України (у складі ОЗГ). Усі вилучені речові докази направлено для проведення експертного дослідження.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: наркотики Світловодськ
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