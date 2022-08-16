Вірю в Збройні сили України: кременчуцькі дітлахи долучилися до підтримки армії

З нагоди Дня державності, 28 липня, у Кременчуці розпочали висвітлювати дитячі малюнки на тему: «Вірю в Збройні сили України». Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Надсилають свої дитячі роботи, як маленькі кременужани, так і внутрішньо переміщені особи, які живуть у Кременчуці.
Якщо ти також хочеш долучитися та підтримати військових - роботи можна приносити до Кременчуцького районного ТЦК та СП (раніше військокмат - ред.), з адресою Алітуська, 6 (раніше Генерала Жадова)
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер