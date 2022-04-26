Під час ракетного обстрілу Кременчуцької ТЕЦ росіянами загинув Антон Антоненко

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Під час останнього обстрілу ракетами Кременчука загинув випускник Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь». Антон Антоненко працював на Кременчуцькій ТЕЦ. Про це повідомили на сторінці Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь».

- Колектив Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» висловлює глибоке співчуття рідним та близьким з приводу трагічної загибелі Антона Антоненка, випускника ліцею 2001 року. Немає слів, щоб висловити всю тугу та скорботу… Антон загинув, виконуючи службові обов’язки, - йдеться в повідомленні.