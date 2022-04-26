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«Ніколи орда дика не зламає волю»: співачка Тарабарова заспівала пісню на вірші бабусі акторки Нікітіної

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 493

 

Співачка виконала рядки пісні, написані 61-річною кременчужанкою на підтримку всіх українців

Відома українська співачка і акторка Світлана Тарабарова виконала пісню, автором слів якої є кременчужанка Людмила Загорулько. 

Автор рядків - 61-річна бабуся української акторки з Кременчука Каті Нікітіної з «Жіночого квартал», яка дуже хотіла, щоб їх почув весь світ, а Тарабарова із задоволенням погодилася їй в цьому допомогти.

- Мені написала смс Катя, про те, що її бабуся від щирого серця написала пісню для всіх нас, українців. Ми сіли із Дашею Ворончук та заспівали. Бо серце не може мовчати, бо зараз ми маємо бути разом і маємо вірити, що вже зовсім скоро буде мирне небо, - написала Тарабарова.

Також навели слова кременчужанки, автора слів пісні. 

- Коли писала цю пісню, мала шалене бажання своїми крилами закрити нарешті небо над Україною і обійняти кожного українця із словами «Я дуже тебе люблю» - сказала Людмила Загорулько. 

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Автор: Альона Душенко

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Теги: Катерина Нікітина Тарабарова війна
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