Битва військових проти футболістів відбулася на Полтавщині

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Напередодні Великодня у Пирятині відбувся незвичний футбольний турнір футболу серед ветеранів, у віковій категорії 45+. На полі зійшлися футболісти та військові, які мали на меті зібрати кошти для Збройних Сил України. У результаті змагань переможний кубок від міського голови отримала команда «Пирятин-Полтавщина», 2 місце - у команди «Збройні сили України-Пирятинщина», 3 місце – «Ветеран-Лохвиця», 4 – «Локомотив-Гребінка».

Найголовніше не результат, а те, що вдалося зібрати понад 17 000 гривень, які перерахують для ЗСУ.