Окупанти пошкодили міст через Дністровський лиман на Одещині, рух перекрито

Сьогодні, 15:58 Переглядів: 906

Сьогодні, 26 квітня, росіяни завдали ракетного удару по Одеській області, порушили міст через Дністровський лиман повідомляє Оперативне компандування Південь.

Перед цим в Одеській обладміністрації розповіли, що міст з Білгород-Дністровського району в бік Одеси закрито через пошкодження. Обставини та інформація про постраждалих уточнюються.

Голова Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив про пошкодження залізничного мосту.

«Сьогодні о 12:36 в результаті ракетного обстрілу пошкоджено залізничний міст через Дністровський лиман на Одещині. Серед залізничників постраждалих немає», — написав він.

Водіїів наразі просять обирати альтернативні шляхи для руху.

22 квітня у РФ заявили, що хочуть захопити весь південь України та вийти на Придністров'я. Після цього загарбники мають пробити коридор до ПМР, де нібито відзначаються факти утисків російськомовного населення.

Сьогодні також сталися вибухи в окупованому Придністров’ї, є інформація про пошкодження радіовишок. Президентка Молдови Майя Санду скликає Раду Нацбезпеки ООН через ці вибухи. У соцмережах ширяться фото автомобілів з людьми, які евакуюються з Придністров’я в бік Кишинева.