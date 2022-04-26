«Загинув прикриваючи побратимів»: у Кременчуці попрощалися з військовим з Луганщини Олексієм Тертичним

Сьогодні, 26 квітня, у Кременчуці попрощалися із військовим Олексієм Михайловичем Тертичним (29.05.1990), який загинув у Луганській області. 31-річний військовий загинув 19 квітня на своїй малій батьківщині – Луганщині.
Оскільки Луганщина палає та йде боротьба за кожен клаптик землі, Олексія не змогли поховати у рідному місті, де він робив перші кроки, ганяв м'яча з друзями та пізнавав світ. Свій останній прихисток він знайшов саме у Кременчуці.
Олексій Тертичний проходив військову службу за контрактом з 2016 до 2019 роки, а у березні 2022 року був мобілізований та продовжив захищати свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Олексій загинув від пострілу ворожої гармати, але завдяки його подвигу вдалося врятувати побратимів.
Побратим Олексія Тертичного розповів, що Олексій мав бойовий досвід, мав важке поранення – довго не міг ходити. Завдяки нашим лікарям та бойовому духу самого Олексія він не лише став на ноги, а й вдруге пішов на захист рідної батьківщини.
Олексій загинув під час бойового завдання неподалеку від населеного пункту Попасне Луганської області, від пострілу кадирівців.
Командуванням підрозділу відправило подання до начальника Генштабу Збройних сил України на нагородження Олексія Орденом «За мужність».
Прощання з військовим Олексієм Тертичним пройшло у Міському палаці культури. Віддати останню шану захиснику України прийшли міський голова Віталій Малецький, секретар міськради Юрій Гриценко та інші представники міської влади, а також небайдужі кременчужани.
Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, поховали Олексія Тертичного у Кременчуці на Свіштовському цвинтарі на Алеї Героїв.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер