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Кременчук, Фотоколекція, Воины света

«Загинув прикриваючи побратимів»: у Кременчуці попрощалися з військовим з Луганщини Олексієм Тертичним

Сьогодні, 16:19 Переглядів: 500

 

Військового поховали у Кременчуці на Свіштовському цвинтарі на Алеї Героїв

Сьогодні, 26 квітня, у Кременчуці попрощалися із військовим Олексієм Михайловичем Тертичним (29.05.1990), який загинув у Луганській області. 31-річний військовий загинув 19 квітня на своїй малій батьківщині – Луганщині.

Завтра Кременчук попрощається із загиблим воїном Олексієм Тертичним

 

Оскільки Луганщина палає та йде боротьба за кожен клаптик землі, Олексія не змогли поховати у рідному місті, де він робив перші кроки, ганяв м'яча з друзями та пізнавав світ. Свій останній прихисток він знайшов саме у Кременчуці.

Олексій Тертичний проходив військову службу за контрактом з 2016 до 2019 роки, а у березні 2022 року був мобілізований та продовжив захищати свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Олексій загинув від пострілу ворожої гармати, але завдяки його подвигу вдалося врятувати побратимів.

Побратим Олексія Тертичного розповів, що Олексій мав бойовий досвід, мав важке поранення – довго не міг ходити. Завдяки нашим лікарям та бойовому духу самого Олексія він не лише став на ноги, а й вдруге пішов на захист рідної батьківщини.

- Олексій був сміливим, впевненим у собі, сміливим й взагалі доброю людиною. справжньою людиною. Вважаю, що він справжній Герой, - додав побратим.

Олексій загинув під час бойового завдання неподалеку від населеного пункту Попасне Луганської області, від пострілу кадирівців.

- Наш зведений підрозділ був розділений на дві групи і Олексію випало йти у другій групі. Проте Олексій піднявся й сказав: «Ні, я так не можу. Я маю бойовий досвід, я маю навчити хлопців. Дозвольте мені йти у першому». Командир дозволив й Олексій очолив цей підрозділ й пішов на бойові позиції, - розповів побратим. – 19 квітня пострілом з гармати «Рапіри» уламки влучили у серце молодого Героя. Своїм вчинком він врятував побратимів, які вийшли живими та неушкодженими.

Командуванням підрозділу відправило подання до начальника Генштабу Збройних сил України на нагородження Олексія Орденом «За мужність».

Прощання з військовим Олексієм Тертичним пройшло у Міському палаці культури. Віддати останню шану захиснику України прийшли міський голова Віталій Малецький, секретар міськради Юрій Гриценко та інші представники міської влади, а також небайдужі кременчужани.

Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі, поховали Олексія Тертичного у Кременчуці на Свіштовському цвинтарі на Алеї Героїв.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко

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Теги: війна воїни світла воины света
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