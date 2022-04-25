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Кременчук, Воины света

Завтра Кременчук попрощається із загиблим воїном Олексієм Тертичним

Сьогодні, 12:53 Переглядів: 219

 

Вічна пам'ять Герою!

19 квітня загинув воїн з Кременчука Тертичний Олексій Михайлович. Олексій був старшим солдатом та пішов на військову службу за контрактом з 2016 по 2019 роки, з 05.03.2022 пішов на військову службу по мобілізації Луганським зональним відділом Військової служби прпавопорядку. Мав статус Учасник бойових дій.
Загинув під час військової агресії російською федерацією проти України в результаті бойових дій під час захисту Батьківщини при виконанні бойового завдання, вірний військовій присязі.

Залишились батьки та сестра.

Співчуття рідним та близьким!
Поховання Олексія Тертичного відбудеться 26 квітня, а саме:

  • об 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;
  • 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
  • 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Пам‘яті.
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Автор: Альона Душенко

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Теги: воины света воїни світла війна
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