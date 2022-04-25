Завтра Кременчук попрощається із загиблим воїном Олексієм Тертичним

19 квітня загинув воїн з Кременчука Тертичний Олексій Михайлович. Олексій був старшим солдатом та пішов на військову службу за контрактом з 2016 по 2019 роки, з 05.03.2022 пішов на військову службу по мобілізації Луганським зональним відділом Військової служби прпавопорядку. Мав статус Учасник бойових дій.
Загинув під час військової агресії російською федерацією проти України в результаті бойових дій під час захисту Батьківщини при виконанні бойового завдання, вірний військовій присязі.
Залишились батьки та сестра.
Співчуття рідним та близьким!
Поховання Олексія Тертичного відбудеться 26 квітня, а саме:
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер