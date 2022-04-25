Що є ключовим елементом для вигнання російських окупантів та відновлення миру в Україні

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 752

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном, які прибули з візитом до нашої країни.

Після цієї зустрічі вранці 61-го дня війни він звернувся до українців.

- Продовжуємо робити все для вигнання окупантів та відновлення миру для всіх наших людей. Ключовий елемент цього процесу – міцність Збройних Сил України, наявність достатньої кількості та якості зброї, достатньої кількості та якості боєприпасів. Допомога Україні була питанням номер один на переговорах з представниками Сполучених Штатів, які вчора прибули до Києва, – Держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном. Ми однаково зі Сполученими Штатами розуміємо: коли демократія виграє в одній країні, вона виграє в усьому світі. Коли свободу захищають в одній країні, її захищають в усьому світі, - йдеться у відеозверненні Президента.