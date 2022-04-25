Сьогодні вранці окупанти нанесли ракетні удари по п'яти залізничним станціям, є постраждалі

Російські окупанти продовжують атакувати мирні українські міста. Сьогодні вранці рашисти завдали ракетних ударів по декількох регіонах України. Під прицілом окупантів у першу чергу опинилась залізнична інфраструктура.
Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин.
Керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що окупаційні війська рф каретним ударом знищили тягову підстанція залізничної станції «Красне» на Львівщині.
За його словами, росіяни випустили крилаті ракети з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95, і одну з них на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування «Захід» ЗСУ.
Сьогодні вранці рашисти завдали ракетного удару і по Житомирській області. Атака припала на місто Коростень. Про це розповів Коростенський міський голова Володимир Москаленко.
Окупанти також обстріляли Жмеринку та Козятин на Вінниччині: є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у своєму Telegram.
З метою нагнітання панічних настроїв серед населення та максимального руйнування залізничної інфраструктури, ворог здійснив два ракетних удари по Рівненській області. На щастя, постраждалих нема.
Про це повідомив голова військової адміністрації області Віталій Коваль.
Нагадаємо, вчора ввечері 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і НПЗ. Зруйновані приміщення та інфраструктура підприємств. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей було поранено. Житловий сектор міста не постраждав.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер