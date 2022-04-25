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Сьогодні вранці окупанти нанесли ракетні удари по п'яти залізничним станціям, є постраждалі

Сьогодні, 13:53 Переглядів: 1 278

 

Під обстріли потрапили Львівщина, Вінниччина, Рівненщина та Житомирщина

Російські окупанти продовжують атакувати мирні українські міста. Сьогодні вранці рашисти завдали ракетних ударів по декількох регіонах України. Під прицілом окупантів у першу чергу опинилась залізнична інфраструктура.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин.

- Російські війська продовжують системно руйнувати залізничну інфраструктуру. Сьогодні вранці під обстріл потрапили 5 залізничних станцій у центральній та західній Україні. Як мінімум 16 пасажирських поїздів буде затримано. Постраждалі є, деталі проясняємо. Інформуватиму, – написав він у своєму ТГ-каналі.

Керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що окупаційні війська рф каретним ударом знищили тягову підстанція залізничної станції «Красне» на Львівщині.

- Сьогодні, 25 квітня, близько 08.30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне». Структурні підрозділиДСНС працюють на місті подій, пожежу ще гасять. Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає, - повідомив Козицький.

За його словами, росіяни випустили крилаті ракети з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95, і одну з них на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування «Захід» ЗСУ.

Сьогодні вранці рашисти завдали ракетного удару і по Житомирській області. Атака припала на місто Коростень. Про це розповів Коростенський міський голова Володимир Москаленко.

- Сьогодні о 8:30 у залізничному районі стався вибух ракети. Поки що все ще з'ясовується. Інформації про загиблих немає, але такий вибух стався, що злякало людей, - написав він.

Окупанти також обстріляли Жмеринку та Козятин на Вінниччині: є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у своєму Telegram.

- Сьогодні Вінницька область знову під ракетними обстрілами. Місто Жмеринка і місто Козятин. Ворог намагається завдати ударів по об’єктах критичної інфраструктури. На жаль, є загиблі і є поранені, - написав він і додав, що зараз на місці ведуться рятувальні роботи.

З метою нагнітання панічних настроїв серед населення та максимального руйнування залізничної інфраструктури, ворог здійснив два ракетних удари по Рівненській області. На щастя, постраждалих нема.

Про це повідомив голова військової адміністрації області Віталій Коваль.

- Збитки встановлюються. Жертв немає. Під час повітряних тривог наполегливо рекомендуємо бути в укриттях. Удар стався по Рівненському району, - повідомив Віталій Коваль.

Нагадаємо, вчора ввечері 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і НПЗ. Зруйновані приміщення та інфраструктура підприємств. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей було поранено. Житловий сектор міста не постраждав.


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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Максим Козицький, начальник Львівської ОВА

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Теги: Укрзалізниця війна російські окупанти ракетний удар
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