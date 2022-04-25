На Кременчуччині поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у замаху на вбивство

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 342

Поліцейські в порядку ст. 208 КПК України затримали 57-річного чоловіка, якому повідомлено про підозру у вчиненні замаху на вбивство. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини на своєму офіційному сайті.

Напередодні Великодня, 23-го квітня, до чергової частини Кременчуцького райуправління поліції надійшло повідомлення від лікарів, що до них потрапив чоловік, якому нанесено вогнепальне поранення з мисливської рушниці.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції, а також спеціалісти-вибухотехніки.

- Поліцейськими попередньо встановлено, що між двома чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого один з них здійснив постріл із зареєстрованої рушниці. У результаті - 25-річного потерпілого було ушпиталено до хірургічного відділення місцевої лікарні для надання медичної допомоги. За фактом замаху на умисне вбивство слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 15 та частини 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, - зазначив т.в.о. начальника Кременчуцького райуправління поліції Олександр Холондович.

У поліції зазначають, що у разі доведення вини судом підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.