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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Окупант розповів другу, що їх в Україні вбивають «пачками». Генштаб ЗСУ про втрати ворога

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 557

 

Черкаська СБУ опублікувало листування окупанта, який вижив під Чорнобаївкою

СБУ здобуло листування російського солдата, в якому він розповідає товаришу про втрати армії рф в Україні. Про це повідомили Суспільному у пресслужбі управління СБУ у Черкаській області.

Росіянин пише, що ледь вцілів під Чорнобаївкою і наразі дислокується у Білозірці Херсонської області. Загарбник зізнається, що ніколи не бачив стільки трупів.

- Тут повний пиз*єць. Наших тупо пачками вбивають, я стільки трупів не бачив ніколи. Ми відійшли з Чорнобаївки, там суще пекло! Там наших стільки загинуло, що ти собі і уявити не можеш, – написав загарбник своєму другу з росії.

Однак, той настільки «зомбований» російською пропагандою, що не може в це повірити, і чекає «захоплення» Києву до 9 травня, тому що так сказали «у телевізорі по новинах».

- Який, на*уй, Київ? Який додому? Тут хоча б вижити ще. Я коли побачив, як розірвало мого друга, я близько півгодини блював, – написав окупант.

Він зізнався, що глибокі окопи, які вони почали копати, щоб трохи збільшити шанси на виживання, можуть стати братською могилою для них. Тому просив друга доглянути за сином і дружиною.

 

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про загальні бойові втрати окупаційних військ у період з 24 лютого по 25 квітня.

Орієнтовно вони склали:

особового складу ‒ ліквідовано близько 21 900 осіб,

танків ‒ 884,

бойових броньованих машин ‒ 2258,

артилерійських систем – 411,

РСЗВ ‒ 149,

засоби ППО ‒ 69,

літаків – 181,

гелікоптерів – 154,

автомобільної техніки ‒ 1566,

кораблі /катери ‒ 8,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 201,

спеціальна техніка ‒ 28,

пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

- Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку (30-та окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії зс рф).

Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила ‒ в правді!, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти Генштаб ЗСУ втрати
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