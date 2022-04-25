Окупант розповів другу, що їх в Україні вбивають «пачками». Генштаб ЗСУ про втрати ворога

СБУ здобуло листування російського солдата, в якому він розповідає товаришу про втрати армії рф в Україні. Про це повідомили Суспільному у пресслужбі управління СБУ у Черкаській області.
Росіянин пише, що ледь вцілів під Чорнобаївкою і наразі дислокується у Білозірці Херсонської області. Загарбник зізнається, що ніколи не бачив стільки трупів.
Однак, той настільки «зомбований» російською пропагандою, що не може в це повірити, і чекає «захоплення» Києву до 9 травня, тому що так сказали «у телевізорі по новинах».
Він зізнався, що глибокі окопи, які вони почали копати, щоб трохи збільшити шанси на виживання, можуть стати братською могилою для них. Тому просив друга доглянути за сином і дружиною.
Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про загальні бойові втрати окупаційних військ у період з 24 лютого по 25 квітня.
Орієнтовно вони склали:
особового складу ‒ ліквідовано близько 21 900 осіб,
танків ‒ 884,
бойових броньованих машин ‒ 2258,
артилерійських систем – 411,
РСЗВ ‒ 149,
засоби ППО ‒ 69,
літаків – 181,
гелікоптерів – 154,
автомобільної техніки ‒ 1566,
кораблі /катери ‒ 8,
цистерн з ПММ ‒ 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 201,
спеціальна техніка ‒ 28,
пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
- Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку (30-та окрема мотострілецька бригада 2-ї загальновійськової армії зс рф).
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила ‒ в правді!, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер