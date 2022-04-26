Президент нагородив полтавського рятувальника Ігоря Гетала орденом «За мужність»

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Полтавець 10 квітня потрапив під ворожий ракетний обстрілу Дніпрі коли розбирав завали на місці атаки.

Президент Володимир Зеленський Указом №276/2022 нагородив полтавського рятувальника, майора цивільного захисту Ігоря Гетала, орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Нагадаємо, Ігор Гетало разом із підрозділом потрапив під ворожий обстріл у Дніпрі, коли розбирали завали аеропорту після ракетної атаки. Полтавський рятувальник, начальниця ЦГЗ Дніпропетровської області Євгенія Дудка та ще троє їхніх колег-пожежних було поранено.

За даними видання «Полтавщина», Ігорю посікло осколками ноги, а його дружина Євгенія Дудка була важко поранена. Наразі Ігорю провели всі необхідні операції й витягли осколки із ноги. Він проходить реабілітацію у Дніпрі. Євгенія Дудка перебуває в реанімації й має позитивну динаміку на одужання. Надалі планується її реабілітація за кордоном.