У Кременчуці вшанували пам'ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи (фото)

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Нащадки ліквідаторів, самі «чорнобильці» та влада міста поклали квіти до пам'ятника у Придніпровському парку

Сьогодні у Кременчуці відзначили 36 річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції, найбільшої в історії ядерної енергетики. Кременчужани у пам'ять про трагедію прийшли покласти квіти до пам'ятника «Жертвам Чорнобиля», що у Придніпровському парку.

Нагадаємо, 26 квітня 1986 року о 01:23 год. на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний вибух, який зруйнував частину реакторного блоку і машинного залу.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка перекинулася на дах третього енергоблоку. Майже одразу на місце аварії приїхали пожежники. Вогонь гасили до 05:00 год. ранку. Проте всередині самого четвертого блоку його вдалося ліквідувати лише 10 травня, коли більша частина графіту згоріла.

Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише території сучасної України, Білорусі та Росії, але й території багатьох європейських країн: Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим, сьомим рівнем небезпеки.

Від самого початку москва та керівництво УРСР приховували факт аварії та наслідки екологічної катастрофи. Першою про підвищення рівня радіації повідомила Швеція. Лише 28 квітня в СРСР з’явилося перше офіційне повідомлення.