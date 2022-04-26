Рівень радіації у зоні Чорнобильської АЕС - «ненормальний», - МАГАТЕ

Сьогодні, 17:49 Переглядів: 671

У Кременчуці тим часом відхилень від норми не фіксують

Рівень радіації у зоні Чорнобильської атомної електростанції «ненормальний» після того, як російські війська захопили цю територію. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на AFP.

Так, сьогодні, 26 квітня, у роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції, на АЕС прибула експертна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на чолі з гендиректором Рафаелем Маріано Гросі.

Місія мала на меті доставити життєво важливе обладнання та провести радіологічні та інші оцінки станції, яка перебувала під контролем російських військ протягом п’яти тижнів, до їх виходу 31 березня. Раніше Україна направляла МАГАТЕ перелік обладнання, необхідне для підтримання безпечної роботи атомної електростанції.

У той же час за даними Кременчуцької міської ради, станом на ранок 26 квітня радіаційний фон у місті складає 0,10 мкЗв/год. Цей показник не перевищує допустимий рівень гамма-випромінювання 0,30 мкЗв /год. Аналогічні показники фіксують протягом останніх тижнів.

Нагадаємо, 2 квітня На Чорнобильській АЕС знову замайорів український прапор.Чорнобильська атомна електростанція була захоплена російськими військами у перший день агресії – 24 лютого. Лише 20 березня вдалося провести часткову ротацію персоналу ЧАЕС та евакуацію осіб, які там перебували. Перед тим як залишити Чорнобильську АЕС, окупанти вкрали там все, що могли: комп’ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном.

До білоруського Гомеля з ЧАЕС привезли опромінених російських терористів

Додано:

Очільник МАГАТЕ підкреслив, що коротка російська окупація цього району була «дуже, дуже небезпечною».

« Рівень радіації, я б сказав, аномальний » , – розповів він. « Були деякі моменти, коли рівень підвищувався внаслідок переміщення важкої техніки, яку сюди привозили російські війська, і коли вони виїжджали » , - сказав він.

Ґроссі заявив, що захоплення ЧАЕС російськими військами було «абсолютно ненормальним і дуже, дуже небезпечним»