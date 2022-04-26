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Кременчук, Полтавщина

У Лубнах вбили 29-річну жінку

Сьогодні, 18:23 Переглядів: 1 012

 Поліція вже затримала підозрюваного - 21-річного місцевого мешканця

У Лубнах на Полтавщині вбили 29-річну місцеву мешканку. Як повідомляє поліція Полтавщини, 25  квітня, близько 02:30, надійшло повідомлення від місцевого жителя, що у Лубнах, у приватному будинку по вул. Івана Франка   скоєно вбивство молодої жінки.

На місці події слідчі поліції виявили тіло 29-річної жінки. Вони вилучили речові докази та встановили причетність до скоєного 21-річного лубенця. Його затримали та повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 25 квітня у Лубнах чоловік спочатку побив кохану, а потім переїхав її автівкою. Постраждала 22-річна дівчина перебуває в реанімації з травмами. 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: вбивство Лубни поліція Полтавщини
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