У Лубнах чоловік спочатку побив кохану, а потім переїхав її автівкою

25 квітня, близько 3.40, до місцевої лікарні у Лубнах госпіталізували дівчину із численними тілесними ушкодженнями. Як повідомили у пресслужбі Лубенського райвідділу поліції, між 22-річною потерпілою та її 28-річним співмешканцем виникла сварка. Чоловік, коли в нього закінчились аргументи, спочатку побив дівчину, а потім наїхав на неї власною автівкою.
За даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
У разі доведення вини судом, фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер