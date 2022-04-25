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Надзвичайні новини

У Лубнах чоловік спочатку побив кохану, а потім переїхав її автівкою

Сьогодні, 19:45 Переглядів: 200

 

Зараз дівчина в реанімації, а аб'юзер - у поліції

25 квітня, близько 3.40, до місцевої лікарні у Лубнах госпіталізували дівчину із численними тілесними ушкодженнями. Як повідомили у пресслужбі Лубенського райвідділу поліції, між 22-річною потерпілою та її 28-річним співмешканцем виникла сварка. Чоловік, коли в нього закінчились аргументи, спочатку побив дівчину, а потім наїхав на неї власною автівкою.

- Наразі потерпілу у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Фігуранта затримали за підозрою в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України). Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, - розповів Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

За даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

У разі доведення вини судом, фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі.


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Автор: Руслана Горгола

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Теги: Лубни сімейне насилля
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