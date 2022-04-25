На Площі Пілсудського у Варшаві у православний Великодній понеділок 25 квітня з 19.00 по 22.00 (20.00 та 23.00 за київським часом) відбудеться благодійний концерт «Слава Україні. Сьогодні Україна то жінка».
Вхід на захід вільний для усіх охочих, також концерт можна буде подивитися онлайн.
На сцені виступлять польські та українські зірки. Серед яких і кременчужани Probass & Hardi, а також: Уршуля, Юлія Белей, Юстина Стечковська, Ніна Матвієнко & Тоня Матвієнко, Грубсон, Антитіла, Джері Хейл, Таянна, Go_A, Аліна Паш та багато інших.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер