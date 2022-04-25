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Кременчужани виступлять на благодійному концерті у Варшаві, присвячений українкам (онлайн-трансляція)

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 91

 

Під час концерту відбудеться збір коштів для України

На Площі Пілсудського у Варшаві у православний Великодній понеділок 25 квітня з 19.00 по 22.00 (20.00 та 23.00 за київським часом) відбудеться благодійний концерт «Слава Україні. Сьогодні Україна то жінка».

Вхід на захід вільний для усіх охочих, також концерт можна буде подивитися онлайн.

Зокрема, під час концерту відбудеться збір коштів для України. Гроші можна буде переказати за посередництвом BLIK, SMS та безпосередньо на спеціально створений рахунок: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002 (призначення переказу: Підтримка України, одержувач переказу: Національний банк України).

На сцені виступлять польські та українські зірки. Серед яких і кременчужани Probass & Hardi, а також: Уршуля, Юлія Белей, Юстина Стечковська, Ніна Матвієнко & Тоня Матвієнко, Грубсон, Антитіла, Джері Хейл, Таянна, Go_A, Аліна Паш та багато інших. 

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: концерт війна Польща
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