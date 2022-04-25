Розговілися: на Полтавщині у Великдень чоловік зарізав родича

На Полтавщині поліція затримала чоловіка, який зарізав родича. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
24 квітня, близько 21.30, на лінію «102» надійшло повідомлення від медиків міста Зіньків, що до центрально лікарні доставили 34-річного місцевого жителя із ножовим пораненням.
Упродовж півгодини поліцейські встановили та затримали причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 59-річний родич потерпілого.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
анкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Тривають слідчі дії.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер