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Надзвичайні новини

Розговілися: на Полтавщині у Великдень чоловік зарізав родича

Сьогодні, 20:15 Переглядів: 444

 

Винному загрожує до 10 років тюрми

На Полтавщині поліція затримала чоловіка, який зарізав родича. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

24 квітня, близько 21.30, на лінію «102» надійшло повідомлення від медиків міста Зіньків, що до центрально лікарні доставили 34-річного місцевого жителя із ножовим пораненням.

Упродовж півгодини поліцейські встановили та затримали причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 59-річний родич потерпілого.

- Поліцейські встановили, що між чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого 59-річний підозрюваний вдарив ножем 34-річного родича, від чого той помер. Наразі фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, - розповів Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

анкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: Великдень смерть
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