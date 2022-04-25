Вони або тупі, або у відчаї - експерт про дії росії в Україні

Росія вже тиждень намагається агресивно атакувати позиції Збройних сил України, називаючи це "другим етапом спецоперації". Однак якихось успіхів та значних результатів окупанти не отримали. Це констатував професор стратегічних досліджень у Сент-Ендрюському університеті Філліпс О'Брайен в ефірі BBC Radio 4 Today.
Аналітик зауважив, що за час повномасштабної війни проти України російське командування виявило ознаки дурості та розпачу. Колосальні втрати окупантів практично роблять неможливим зрушення з мертвої точки лінії фронту.
Експерт зауважив, що переможених окупантів перекинули з північного напрямку на Донбас. Військо зазнало поразок, виснажене та неефективне.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер