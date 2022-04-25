Вони або тупі, або у відчаї - експерт про дії росії в Україні

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 844

Про це говорить хоча б те, що російське командування скерувало на Донбас переможених солдатів

Росія вже тиждень намагається агресивно атакувати позиції Збройних сил України, називаючи це "другим етапом спецоперації". Однак якихось успіхів та значних результатів окупанти не отримали. Це констатував професор стратегічних досліджень у Сент-Ендрюському університеті Філліпс О'Брайен в ефірі BBC Radio 4 Today.

Аналітик зауважив, що за час повномасштабної війни проти України російське командування виявило ознаки дурості та розпачу. Колосальні втрати окупантів практично роблять неможливим зрушення з мертвої точки лінії фронту.

- Насправді вони майже не просунулися. Вони зазнали так багато втрат у київській кампанії та інших… і, наскільки ми можемо судити, вони воюють не дуже розумно, – заявив О'Брайєн.

Експерт зауважив, що переможених окупантів перекинули з північного напрямку на Донбас. Військо зазнало поразок, виснажене та неефективне.

- Ці солдати, яких вивели з Києва, були переможеними солдатами – вони бачили та вчиняли військові злочини, вони бачили, як гинуть люди, вони були виснажені, вони втратили техніку. Той факт, що росіяни не дають спокою, є ознакою або тупості, або розпачу, – резюмував аналітик.