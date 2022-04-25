В рф виправдовують обстріл Кременчуцької ТЕЦ та НПЗ знищенням «іноземного озброєння»

Сьогодні, 20:45 Переглядів: 4 772

24 квітня окупанти знову обстріляли Кременчук ракетами, знищивши Кременчуцьку ТЕЦ та знову влучивши у НПЗ. У наслідок обстрілів 1 людина загинула та ще 7 отримали поранення.

У російських ЗМІ цей обстріл виправдовують тим, що Кременчук ніби-то перетворили на «пункт переправки для західного озброєння».

Також росіяни пишуть, що один із об'єктів у Кременчуці був знищений після переправки на нього того самого «західного озброєння». Що саме - ТЕЦ чи НПЗ - росіяни називають «об'єктом військової інфраструктури» незрозуміло.

Окремо відзначимо, що для ілюстрації свого матеріалу росіяни використовують відео із одного з відомих полтавських телеграм-каналів: