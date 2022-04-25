Повітряна тривога - всі в укриття (відбій 22.10)

Сьогодні, 20:55 Переглядів: 681

Всім варто пройти в укриття.

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