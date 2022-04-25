У Лубнах дебошир, який вигнав з дому жінку і грозився влаштувати пожежу, напав на поліцейського

На Полтавщині затримали 59-річного чоловіка, який причетний до нападу на поліцейського в місті Лубни. Про це повідомила пресслужба поліції.
За попередньою інформацією слідства, правопорушник вдарив поліцейського, який виконував службові обов’язки у складі слідчо-оперативної групи, яка виїхала на виклик про домашнє насилля.
За даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії.
У разі доведення вини судом чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер