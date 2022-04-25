У Лубнах дебошир, який вигнав з дому жінку і грозився влаштувати пожежу, напав на поліцейського

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 310

На Полтавщині затримали 59-річного чоловіка, який причетний до нападу на поліцейського в місті Лубни. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою інформацією слідства, правопорушник вдарив поліцейського, який виконував службові обов’язки у складі слідчо-оперативної групи, яка виїхала на виклик про домашнє насилля.

- 31-річна заявниця правоохоронцям пояснила, що співмешканець вигнав її з додому та погрожує підпалити оселю. Поліцейські закликали кривдника припинити правопорушення. Однак він проявив агресію та несподівано наніс тілесні ушкодження одному із правоохоронців. Його затримали, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, - розповів Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

За даним фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії.

У разі доведення вини судом чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.