Чому саме буряти: в Україні найчастіше гинуть солдати з бідних російських регіонів

Сьогодні, 21:20 Переглядів: 581

Більшість загиблих росіян - військовослужбовці з небагатих регіонів, найвищі втрати у Дагестані та Бурятії. Про це стало відомо з дослідження Медіазони.

Найчастіше воювати з українцями їдуть дагестанці та буряти, тому більшість загиблих саме з цих бідних регіонів. Там зарплата в середньому ледь перевищує 20 тисяч рублів на місяць (близько 220 євро).

При цьому Медіазона з'ясувала, що жителів Москви та Петербурга, де сумарно живе понад 12% населення Росії, практично немає у зведеннях з фронту. Видання вивчило мінімум 1744 повідомлення в медіа та соціальних мережах про загибель військових із Росії.

Також волонтери, які збирали інформацію про загиблих росіян, відзначають, що реальні втрати РФ більші, ніж опубліковані 1744, дані про які просочилися в інтернет. Нагадаємо, що в Україні рахунок мертвих загарбників уже перевалив за 21 тисячу.