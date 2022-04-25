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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Чому саме буряти: в Україні найчастіше гинуть солдати з бідних російських регіонів

Сьогодні, 21:20 Переглядів: 581

 

Чогось москвичів і пітерців серед «ваньок» немає

Більшість загиблих росіян - військовослужбовці з небагатих регіонів, найвищі втрати у Дагестані та Бурятії. Про це стало відомо з дослідження Медіазони.

Найчастіше воювати з українцями їдуть дагестанці та буряти, тому більшість загиблих саме з цих бідних регіонів. Там зарплата в середньому ледь перевищує 20 тисяч рублів на місяць (близько 220 євро).

При цьому Медіазона з'ясувала, що жителів Москви та Петербурга, де сумарно живе понад 12% населення Росії, практично немає у зведеннях з фронту. Видання вивчило мінімум 1744 повідомлення в медіа та соціальних мережах про загибель військових із Росії.

Також волонтери, які збирали інформацію про загиблих росіян, відзначають, що реальні втрати РФ більші, ніж опубліковані 1744, дані про які просочилися в інтернет. Нагадаємо, що в Україні рахунок мертвих загарбників уже перевалив за 21 тисячу.

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна
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