«Я в домике»: під Харковом дрон засік позиції окупантів, незважаючи на «маскування»

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 758

У Харківській області за допомогою дрона аеророзвідники виявили танк, бойовий броньований автомобіль та бліндажі з живою силою ворога. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

- Традиційно броньовану техніку росіяни ховали у дворі, ще й накрили шифером, яким був перекритий будинок поруч. Не допомогло. Координати - прикордонники передали побратимам зі Збройних сил України, які успішно завдали вогневого ураження по всіх розвіданих цілях. На ворожі позиції зійшов «благодатний вогонь» захисників України, - зазначили у службі.