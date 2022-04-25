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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Окупанти змушують мешканців селища на Херсонщині виїхати

Сьогодні, 19:15 Переглядів: 309

 

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ

Оперативна інформація станом на 18.00 від ЗСУ: мародерства росіян на Харківщині та Луганщині, виганяння окупантами людей з села Велика Олександрівка та зосередження сил рашистів довкола Херсону, Миколаєва і Кривого Рогу.

  • росіяни і надалі наступають у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного шляху з окупованим Кримом.
  • росіяни завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, зокрема із залученням стратегічних бомбардувальників, кораблів та підводних човнів. Намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від держав-партнерів. Для цього концентрують удари по залізничних вузлах.
  • На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.
  • На Слобожанщині триває часткове блокування Харкова, руйнування його інфраструктури, ураження позицій захисників Харківщини із застосуванням авіації та артилерії.
  • На Донецькому та Таврійському напрямках ворог намагався просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне, розвинути наступ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мав, зазнав втрат.
  • В Маріуполі ворог продовжує знищувати місто, блокуючи місцевих жителів та частину наших захисників в районі заводу «Азовсталь».
  • На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон - Миколаїв та Херсон - Кривий Ріг. Проводить перегрупування військ, закріплюється на місцевості, посилює угруповання ствольної та реактивної артилерії, здійснює накопичення боєприпасів та ПММ.
  • На тимчасово захопленій території Херсонської області, в селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність, у термін до 28 квітня, залишити населений пункт. До жителів, які не виконають наказ, буде застосовано примусову евакуацію.
  • На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Енергодар продовжується проведення фільтраційних заходів.
  • На тимчасово захоплених територіях Харківщини та Луганщини окупанти займаються мародерством, крадіжками та пограбуванням місцевого населення. Особливу увагу приділяють «вилученню» алкогольних напоїв та продуктів харчування.
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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна
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