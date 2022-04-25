Окупанти змушують мешканців селища на Херсонщині виїхати

Сьогодні, 19:15 Переглядів: 309

Оперативна інформація станом на 18.00 від ЗСУ: мародерства росіян на Харківщині та Луганщині, виганяння окупантами людей з села Велика Олександрівка та зосередження сил рашистів довкола Херсону, Миколаєва і Кривого Рогу.