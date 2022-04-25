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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Самі захлинуться: СБУ відповіла пропаганді рф, що не має планів щодо вбивства їх «журналістів»

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 527

 

Ще на їх мразоту відволікатися...

Президент рф володимир путін, а потім і ФСБ заявили про затримання «неонацистів, які готували вбивство» відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова. Звісно ж ті «планували вбивство за дорученням СБУ».

Українська спецслужба не забарилася з відповіддю, що з цікавістю ознайомилася із черговим «креативом» ФСБ, яка «героїчно затримала неонацистів» і в зв’язку з цим повідомила наступне:

  • Перше. СБ України системно працює над посиленням безпеки нашої держави і не має наміру всерйоз коментувати нові фантазії російських спецслужб, котрі просто вигадують чергові здобутки для російської аудиторії.
  • Друге. В.Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом - російським аналогом Геббельса - котрий обов‘язково відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах після перемоги України.
  • Третє. СБУ не має жодних планів щодо вбивства В.Соловйова. Водночас, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самотужки захлинутися у «продуктах» власної низькопробної пропагандистської діяльності.

ФСБ на цьому не заспокоїлись і заявили, що затримкані «неонацисти» планували вбити також інших російських пропагандистів – Дмитра Кісельова, Маргариту Сімоньян, Ольгу Скабєєву та Євгена Попова.

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна пропаганда СБУ
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