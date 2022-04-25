Де 26 квітня у Кременчуці відключать електроенергію
Сьогодні, 18:31
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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 26 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Щастя,
- вул. Франка,
- вул. Центральна,
- вул. Зелена,
- пров. Щастя
- вул. Ватутіна,
- вул. Матросова,
- пров. Тургенєва,
- пров. Тесленка,
- пров. Толстого
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. Гайдамацька,
- вул. Чкалова,
- вул. Білецьківська,
- вул. Баженова,
- вул. Михайлівська,
- вул. Космонавтів,
- вул. Пилипа Орлика,
- вул. Пілотів,
- вул. Чумацький шлях,
- вул. Народних ополченців,
- вул. Різдвяна,
- пров. Гарматний,
- пров. Криворізький,
- пров. Врожайний,
- пров. Пілотів,
- пров. Михайлівський,
- пров. Пилипа Орліка,
- пр. Ополченців
- вул. Кооперативна,
- вул. Проектна,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Седова,
- вул. Лугова,
- вул. Каховська,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Цимлянська,
- пров. Нечая,
- пров. Седова,
- пров. Бригадний,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- пров. Луговий,
- пр. Червневий
- вул. Зої Космодемьянської,
- вул. Гетьмана Полуботка,
- вул. Котляревського,
- пров. Дмитра Демидюка,
- пров. Тесленка
- вул. Артема Носенка,
- просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а
- вул. Якова Петруся,
- вул. Броніслава Урбанського,
- вул. Рокитнянська,
- вул. Барвінкова,
- вул. Грушевського,
- пров. Якова Петруся,
- туп. Айвазовського
- вул. Хорольська,
- вул. Руднична,
- туп. Хорольський
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Луначарського,
- вул. Кобзарська,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана
- вул. Айвазовського,
- вул. Володимира Винниченка,
- вул. Утьосова,
- туп. Айвазовського
- вул. Щастя,
- вул. Франка,
- вул. Центральна,
- вул. Зелена,
- пров. Щастя
- вул. Котляревського,
- вул. Лебедина,
- вул. Зої Космодемьянської,
- вул. Гетьмана Полуботка,
- пров. Котляревського,
- пров. Танковий,
- пров. Дмитра Демидюка,
- пров. Тесленка,
- пров. Лесі Українки
- вул. Соломії Крушельницької,
- вул. Олександра Печерського,
- вул. Приходька,
- пров. Лубенський,
- пров. Заводський
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