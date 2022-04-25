Де 26 квітня у Кременчуці відключать електроенергію

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 630

«Полтаваобленерго» попереджає, що 26 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.