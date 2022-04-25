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Де 26 квітня у Кременчуці відключать електроенергію

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 630

 

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 26 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Щастя,
  • вул. Франка,
  • вул. Центральна,
  • вул. Зелена,
  • пров. Щастя
  • вул. Ватутіна,
  • вул. Матросова,
  • пров. Тургенєва,
  • пров. Тесленка,
  • пров. Толстого
  • вул. Академіка Герасимовича,
  • вул. Гайдамацька,
  • вул. Чкалова,
  • вул. Білецьківська,
  • вул. Баженова,
  • вул. Михайлівська,
  • вул. Космонавтів,
  • вул. Пилипа Орлика,
  • вул. Пілотів,
  • вул. Чумацький шлях,
  • вул. Народних ополченців,
  • вул. Різдвяна,
  • пров. Гарматний,
  • пров. Криворізький,
  • пров. Врожайний,
  • пров. Пілотів,
  • пров. Михайлівський,
  • пров. Пилипа Орліка,
  • пр. Ополченців
  • вул. Кооперативна,
  • вул. Проектна,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • вул. Седова,
  • вул. Лугова,
  • вул. Каховська,
  • вул. Гійома Боплана,
  • вул. Цимлянська,
  • пров. Нечая,
  • пров. Седова,
  • пров. Бригадний,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Західний,
  • пров. Градизький,
  • пров. Луговий,
  • пр. Червневий
  • вул. Зої Космодемьянської,
  • вул. Гетьмана Полуботка,
  • вул. Котляревського,
  • пров. Дмитра Демидюка,
  • пров. Тесленка
  • вул. Артема Носенка,
  • просп. Лесі Українки, 65в, 69, 82а
  • вул. Якова Петруся,
  • вул. Броніслава Урбанського,
  • вул. Рокитнянська,
  • вул. Барвінкова,
  • вул. Грушевського,
  • пров. Якова Петруся,
  • туп. Айвазовського
  • вул. Хорольська,
  • вул. Руднична,
  • туп. Хорольський
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Луначарського,
  • вул. Кобзарська,
  • пров. Кутузова,
  • туп. Бажана
  • вул. Айвазовського,
  • вул. Володимира Винниченка,
  • вул. Утьосова,
  • туп. Айвазовського
  • вул. Щастя,
  • вул. Франка,
  • вул. Центральна,
  • вул. Зелена,
  • пров. Щастя
  • вул. Котляревського,
  • вул. Лебедина,
  • вул. Зої Космодемьянської,
  • вул. Гетьмана Полуботка,
  • пров. Котляревського,
  • пров. Танковий,
  • пров. Дмитра Демидюка,
  • пров. Тесленка,
  • пров. Лесі Українки
  • вул. Соломії Крушельницької,
  • вул. Олександра Печерського,
  • вул. Приходька,
  • пров. Лубенський,
  • пров. Заводський
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Автор: Альона Душенко

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Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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