Кременчужани можуть записатись до добровольчих формувань місцевої пожежної охорони

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1

Добровольці — це перші помічники професійних пожежних, які реагують на пожежі та надзвичайні ситуації, що виникають через російську агресію

Кременчуцьке районне управління ДСНС України в Полтавській області інформує, що кременчужани можуть записатися до добровольчих формувань цивільного захисту, які створюються у місті.

Про це повідомляє пресслужба міської ради на своєму офіційному сайті.

Для цього необхідно за повнити анкету на сайті ДСНС України https://dmpo.dsns.gov.ua/ у розділі «Я прагну стати добровольцем». Це анкета для громадян, які бажають брати участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для виконання допоміжних робіт із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.

- Добровольці — це перші помічники професійних пожежних, які реагують на пожежі та надзвичайні ситуації, що виникають на території їх громади, - йдеться на сайті ДСНС.



