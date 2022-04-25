Кременчужани можуть записатись до добровольчих формувань місцевої пожежної охорони

Добровольці — це перші помічники професійних пожежних, які реагують на пожежі та надзвичайні ситуації, що виникають через російську агресію
Кременчуцьке районне управління ДСНС України в Полтавській області інформує, що кременчужани можуть записатися до добровольчих формувань цивільного захисту, які створюються у місті.
Про це повідомляє пресслужба міської ради на своєму офіційному сайті.
Для цього необхідно за повнити анкету на сайті ДСНС України https://dmpo.dsns.gov.ua/ у розділі «Я прагну стати добровольцем». Це анкета для громадян, які бажають брати участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій для виконання допоміжних робіт із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер