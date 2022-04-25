У Чорному морі знаходяться 8 російських носіїв крилатих ракет: їх сумарний залп - 58 ракет

За даними української розвідки, у Чорному морі наразі перебувають 8 російських носіїв крилатих ракет. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник,.
Він зазначив, що корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують ізолювати район ведення бойових дій, проводять розвідку і надають вогневу підтримку своїм військам на приморському напрямку.
Нагадаємо, що вранці 25 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничні об’єкти у чотирьох областях України. Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу на Вінничині попередньо загинуло 5 осіб, ще 18 поранено.
А вчора увечері по Кременчуку було завдано ракетного удару. Зруйновано нафтопереробний завод та Кременчуцьку ТЕЦ. Загинула одна людина та ще сім отримали поранення.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер