Труднощі перекладу: рівень радіації на Чорнобильській АЕС - в нормі

AFP News Agency виправило своє повідомлення з цитатою глави очільника Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі: журналісти переплутали слова «at normal» і «abnormal». Він сказав, що радіація у Чорнобилі «в нормі».
Попереднє повідомлення буде видалено.
Так, за даними очільника МАГАТЕ, рівень радіації на Чорнобильській АЕС нормальний попри місяць окупації зони російськими військами.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» перепрошує за незручності не з нашої провини.
Рівень радіації у зоні Чорнобильської АЕС - «ненормальний», - МАГАТЕ
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер