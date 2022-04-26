Труднощі перекладу: рівень радіації на Чорнобильській АЕС - в нормі

Сьогодні, 19:08 Переглядів: 192

Попереднє повідомлення про «ненормальний рівень радіації» на ЧАЕС видалено

AFP News Agency виправило своє повідомлення з цитатою глави очільника Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі: журналісти переплутали слова «at normal» і «abnormal». Він сказав, що радіація у Чорнобилі «в нормі».

Попереднє повідомлення буде видалено.

Так, за даними очільника МАГАТЕ, рівень радіації на Чорнобильській АЕС нормальний попри місяць окупації зони російськими військами.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» перепрошує за незручності не з нашої провини.

Рівень радіації у зоні Чорнобильської АЕС - «ненормальний», - МАГАТЕ



