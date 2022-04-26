27 квітня на Полтавському ГЗК проведуть плановий технічний вибух

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Завтра, 27 квітня, о 12.00, на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті проведуть контрольований технічний вибух, повідомили на підприємстві.

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