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Кременчук, Полтавщина

У Карлівці вбили 41-річного чоловіка

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 131

 Про підозру повідомили 32-річному місцевому мешканцю

У Карлівці вбили 41–річного мешканця. Як повідомляє поліція Полтавщини,  25  квітня,  надійшло повідомлення від мешканців Карлівки про побутовий конфлікт в приватному будинку, під час якого загинув один з його мешканців. 

На місці події слідчо-оперативна група поліції виявила тіло 41-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті.

- Встановлено, що загиблий отримав смертельне ножове поранення під час конфлікту з 32-річним чоловіком, який мешкав в одному будинку з потерпілим та його родиною. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, - сказав Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) ККУ.  Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 25 квітня у Лубна вбили 29-річну жінку. Поліція затримала підозрюваного - 21-річного місцевого мешканця.

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: убивство Карлівка поліція Полтавщини
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