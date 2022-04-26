У Карлівці вбили 41-річного чоловіка

У Карлівці вбили 41–річного мешканця. Як повідомляє поліція Полтавщини, 25 квітня, надійшло повідомлення від мешканців Карлівки про побутовий конфлікт в приватному будинку, під час якого загинув один з його мешканців.
На місці події слідчо-оперативна група поліції виявила тіло 41-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті.
Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 25 квітня у Лубна вбили 29-річну жінку. Поліція затримала підозрюваного - 21-річного місцевого мешканця.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер