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рашисти у невизнаному Придністров'ї привели свої війська у повну бойову готовність, - Генштаб 

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 694

 Основною метою залишається  встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом

На території невизнаного Придністров’я підрозділи оперативної групи російських військ приведені у повну бойову готовність. Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України.

На Слобожанському напрямку ворожі угруповання зі складу підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів продовжують частково блокувати Харків та обстрілювати його.

На Ізюмському напрямку частини та підрозділи противника зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій, 68-го армійського корпусу та повітряно-десантних військ, за підтримки артилерії, проводять наступ у напрямку населеного пункту Барвінкове. Застосовують для розвідки безпілотні літальні апарати. 

У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області російські окупанти продовжують утримувати польові табори для відновлення боєздатності та підготовки підрозділів. За наявною інформацією, у безпосередній близькості до державного кордону України у цій області перебуває до п’яти батальйонних тактичних груп противника.

На Донецькому напрямку противник веде активні дії практично на всій лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджуються на взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Мар’їнки.

На Сєверодонецькому напрямку, в рамках перегрупування військ, у напрямку Кремінної окупанти перемістили до танкового батальйону зі складу частин 90-ї танкової дивізії, а також понтонно-мостовий підрозділ зі складу 12-ї окремої інженерної бригади Центрального військового округу.

Для розвитку наступу у напрямку населеного пункту Лиман противник здійснює нарощування угруповання військ.

Російські загарбники не припиняють артилерійські обстріли та авіаційні удари по Маріуполю. Продовжується блокування підрозділів наших військ в районі заводу “Азовсталь”.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати зайнятий рубіж, на окремих напрямках безуспішно намагається покращити тактичне положення, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій. Здійснює обстріли позицій наших військ.

На території Придністровського регіону Республіки Молдова, підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність  «Повна», силові структури переведені на посилений режим несення служби.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону.

Нагадаємо, 22 квітня у рф заявили, що хочуть захопити весь південь України та вийти на Придністров'я. Після цього загарбники мають пробити коридор до ПМР, де нібито відзначаються факти утисків російськомовного населення. 

Сьогодні також сталися вибухи в окупованому Придністров’ї, є інформація про пошкодження радіовишок. Президентка Молдови Майя Санду скликає Раду Нацбезпеки ООН через ці вибухи. У соцмережах ширяться фото автомобілів з людьми, які евакуюються з Придністров’я в бік Кишинева.

26 квітня рашисти пошкодили міст через Дністровський лиман

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: війна Генштаб ЗСУ зведення Придністорв'я
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