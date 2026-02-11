Бізнес спільнота Board (Кременчук) і ветерани. Чесна розмова, до якої варто долучитися

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 106

19 лютого у Кременчуці відбудеться зустріч, яка виходить за межі звичних бізнес-подій. Подія про реальність, у якій ми вже живемо, і про відповідальність. Бізнес спільнота Board (Кременчук) запрошує підприємців середнього та великого бізнесу на практичну зустріч, присвячену взаємодії бізнесу з ветеранами.

Це не лекція і не формальний захід. Це відкрита, безпечна і дуже потрібна розмова про реальність, у якій ветеран уже є частиною бізнес-середовища, команд, процесів і управлінських рішень. І про те, як бізнесу діяти відповідально, ефективно і без страху.

Своїм досвідом поділяться Єлена Підопригорая, директорка Міжнародного благодійного фонду Board: разом сильніші, співавторка ветеранської політики бізнес-спільноти Board та Масі Найєм, співзасновник Правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип», військовослужбовець, майор, адвокат з прав ветеранів.

Їхній підхід поєднує системність, правову експертизу та дуже прямий, чесний діалог без прикрас і ілюзій. Саме такий формат допомагає не боятися теми, а почати з нею працювати.

Сьогодні все більше військових і ветеранів повертаються до цивільного життя. Хтось хоче повернутися на своє робоче місце, хтось змінити професію, хтось відкрити власну справу. Бізнес опиняється поруч із цими процесами, навіть якщо не був до них готовий. Саме тому важливо говорити про це вже зараз.

Під час зустрічі обговоримо, як будувати взаємодію без бар’єрів. Що таке ветеранська політика в компанії і з чого вона насправді починається. Які прості кроки може зробити кожен керівник уже сьогодні, а де потрібні ресурси, навчання і системні рішення. Як працювати з очікуваннями, психологічною адаптацією, ментальним здоров’ям і конкурентоспроможністю ветеранів на ринку праці.

У центрі уваги будуть реальні кейси і живий досвід. Робота в групах, обмін практиками, обговорення конкретних ситуацій, з якими вже стикається бізнес. Від простих речей, які нічого не коштують, до складних рішень, що потребують стратегії та відповідальності.

Подібні зустрічі вже відбулися в інших містах України і показали головне. Бізнесу потрібен простір, де можна без пафосу і страху ставити складні запитання і шукати відповіді разом. Саме такий простір створює бізнес спільнота Board.

Участь у заході передбачає символічний організаційний збір у розмірі 500 гривень. Це не плата за присутність, а внесок у формат, який дає значно більше. Учасники отримають практичні знання, робочі інструменти і відповіді на запитання, з якими багато хто залишається наодинці.

Це зустріч для тих, хто мислить відповідально, дивиться наперед і розуміє, що сильний бізнес неможливий без сильних людей і здорових взаємин у суспільстві.

Якщо ви підприємець і для вас важливі не лише цифри, а й люди, ця розмова варта вашого часу.

19 лютого. Кременчук.

Бізнес спільнота Board (Кременчук)

Разом сильніші.

Запитання за телефоном +380977798361

Реєстрація ТУТ.