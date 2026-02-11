У центрі Кременчука на перехресті зіткнулися дві автівки

Сьогодні, 11 лютого, близько 13.40 у Кременчуці на перехресті вулиць Шевченка та Мазепи сталася дорожньо-транспортна пригода. Очевидцями події стали журналісти «Кременчуцького Телеграфа».
Попередньо, на дорозі не розминулися два автомобілі — BMW та Toyota.
Імовірно, обійшлося без постраждалих — автівки зазнали механічних пошкоджень.
Нагадаємо, днями аварія сталася на перехресті вулиць Шевченка та Сердюка у Кременчуці — там одна з автівок перекинулася на дах.
